Kenan Doğulu'dan iddialara yanıt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan Covid-19 açıklaması: Testim negatif çıktı! - Magazin haberleri
ABONE OL

Kenan Doğulu'dan Covid-19 açıklaması: Testim negatif çıktı!

Şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz gün hakkında çıkan koronavirüs olduğu halde konser verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Endişeleri gidermek için PCR testi yaptırdığını söyleyen Doğulu, "Sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten." şeklinde açıklama yaptı

Kenan Doğulu'dan Covid-19 açıklaması: Testim negatif çıktı! - Magazin haberleri
Kenan Doğulu'dan iddialara yanıt
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün sanatçı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığı ve test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığı ve kendisini dinlemeye gelenleri riske attığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'dan yanıt geldi.

İddiaların asılsız olduğunu belirten 47 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlarım;

Dün hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"TARİFİ YOK!" Son dakika: Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti - Magazin haberleri
MAGAZİN Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti
Mesut Akusta'nın son sağlık durumu nasıl? Eşi Şafak Özbir'den paylaşım - Magazin haberleri
MAGAZİN Mesut Akusta'nın son sağlık durumu nasıl?
Yasemin Allen ile Uğur Güven aşk yaşıyor! Yakalandılar! - Magazin haberleri
MAGAZİN Bodrum'da sürpriz aşk!
Didem Soydan ve Burak Deniz'den aşk pozu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Dedikodulara fotoğraflı yanıt
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? Sürpriz fotoğraf - Magazin haberleri
MAGAZİN Tuba ile Murat'tan ilk fotoğraf
Merve Boluğur'dan tatil pozu: Cevapsız sorular - Magazin haberleri
MAGAZİN Merve'den iskele pozu
Miray Akay ile Erdem Şanlı nişanlandı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Rol arkadaşıyla nişanlandı!
Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj: Abi corona olmuş, ölmüşsün - Magazin haberleri
MAGAZİN Şaşırtan mesaj: Abi corona olmuş, ölmüşsün
Esra Dermancıoğlu: Böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Böyle bir sevgili arıyorum!'
Deniz Akkaya cezaevine girdi! Selin Ciğerci dava açmıştı - Magazin haberleri
MAGAZİN Deniz Akkaya cezaevine girdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.