Kenan Doğulu'dan iddialara yanıt 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz gün sanatçı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığı ve test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığı ve kendisini dinlemeye gelenleri riske attığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'dan yanıt geldi.

İddiaların asılsız olduğunu belirten 47 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlarım;

Dün hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz.