Düet sürprizi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha dinleyicileriyle buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Doğulu, müzikseverlere keyifli bir sonbahar akşamı yaşattı. Kenan Doğulu, sahne şovları ve şarkılarıyla geceyi aydınlattı. Şarkıcı, hit parçalarını kalabalık ile seslendirdi. Geceye geçtiğimiz yazın sevilen şarkısı “Bumaya” ile başlayan Doğulu, “Boş Sayfa” “Aşk İle Yap” ve “Hezarfen” gibi parçalarını müzikseverler için söyledi.

DÜET SÜRPRİZİ Kenan Doğulu, sevenleri için Harbiye akşamına yakışacak bir sürpriz de hazırladı. Konuk şarkıcı olarak Ege Çubukçu’yu sahnesinde ağırlayan Doğulu, düet yaptıkları yeni parçaları “What’s Love”ı ilk kez birlikte canlı olarak seslendirdi.

ONUR CAN ÖZCAN VE ONUR ŞENER'İ ANDI Kenan Doğulu’nun konserin ilerleyen dakikalarında “Yaramızda Kalsın” şarkısını seslendirerek, sahnede genç yaşta yaşamını yitiren besteci Onur Can Özcan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ankaralı müzisyen Onur Şener’i andı.