Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı 0:00 / 0:00

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Kenan Doğulu, bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilk Harbiye konserinde coşkuyla karşılandı. Biletlerin haftalar önce tükendiği konserde dinleyiciler, dakikalar öncesinde yerlerini alarak konser boyunca Doğulu'ya eşlik etti.

"Bumaya" şarkısı eşliğinde konserine başlayan Kenan Doğulu, en sevilen şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle Harbiye'de müzik şölenine imza attı.

Alanında usta isimlerden oluşan başarılı orkestrası eşliğinde sahne alan Doğulu, dinleyicilere dans ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Konserde sahneye konuk olan Elif Sanchez, "Kurşun Adres Sormaz Ki" şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe-İspanyolca yeni düzenlemesi "Vuelve"yi Kenan Doğulu'yla seslendirdi.

Kenan Doğulu, Harbiye konserinde ünlü tasarımcı Özgür Masur'un kendisi için özel olarak tasarladığı iki ayrı kostüm ile sahne aldı. Özgür Masur, ilk kez bir erkek sanatçı için tasarım yaptı.

Konserde yoğun istek üzerine bis yapan sanatçı, "Olmaz" ve "Döngel" şarkılarıyla alkışlar eşliğinde konserini tamamladı. Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı da vardı.