Kenan Doğulu ile Beren Saat fark attı!

‘Aşkını kendi büyülü dünyasında yaşayan en cool çift’ Beren Saat ve Kenan Doğulu oldu. 2014 yılında Amerika'da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu yüzde 43 oy alarak açık ara birinci oldu