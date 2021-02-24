Kızıl Gezegen’in gizemlerini çözmek ve yaşam belirtisi aramak üzere NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay aracı Perseverance, 6 gün önce Mars atmosferine giriş yapmıştı.

Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim fotoğraf karelerinin yayımlanmasının ardından NASA yetkilileri, söz konusu görselleri "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey" sözleriyle tanımlamıştı.

NASA, 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez, Perseverance ile direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak.