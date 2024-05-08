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        Haberler Magazin Kenan Doğulu: Pasta Beren'e değil - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu: Pasta Beren'e değil

        Kenan Doğulu, Etiler'deki bir pastaneden çıkarken görüntülendi. Doğulu, gazetecilerin, "Beren Hanım'a pasta mı aldınız?" sorusuna "Beren'e almadım. Yarın stüdyoda toplantı var. Ekiple beraber yiyeceğiz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:23
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Etiler'deki bir pastanede pasta alırken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Doğulu, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıtladı.

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        "PASTAYI BEREN'E ALMADIM"

        Kenan Doğulu, "Beren Hanıma pasta mı aldınız?" sorusuna; "Beren'e almadım. Nereden çıkarıyorsun? Yarın stüdyoda toplantı var. Ekiple beraber yiyeceğiz" yanıtını verdi.

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        Daha sonra hızlı adımlarla otomobilin giden Kenan Doğulu, gazetecilere, "Ödül törenine yetişmemiz lâzım. Oraya gelin, orada konuşalım" dedi.

        #Kenan Doğulu
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