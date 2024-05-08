Kenan Doğulu: Pasta Beren'e değil
Kenan Doğulu, Etiler'deki bir pastaneden çıkarken görüntülendi. Doğulu, gazetecilerin, "Beren Hanım'a pasta mı aldınız?" sorusuna "Beren'e almadım. Yarın stüdyoda toplantı var. Ekiple beraber yiyeceğiz" yanıtını verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Etiler'deki bir pastanede pasta alırken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Doğulu, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıtladı.
"PASTAYI BEREN'E ALMADIM"
Kenan Doğulu, "Beren Hanıma pasta mı aldınız?" sorusuna; "Beren'e almadım. Nereden çıkarıyorsun? Yarın stüdyoda toplantı var. Ekiple beraber yiyeceğiz" yanıtını verdi.
Daha sonra hızlı adımlarla otomobilin giden Kenan Doğulu, gazetecilere, "Ödül törenine yetişmemiz lâzım. Oraya gelin, orada konuşalım" dedi.