Kenan İmirzalıoğlu: Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın

"ONLARIN HEPSİ SAHTE"



İmirzalıoğlu, kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili de, "Benim hiç sosyal medya hesabım olmadı. Sizler de iyi bilirsiniz. Olan hesapların hepsi sahte. Benim kendime ait bir sosyal medya hesabım yok" diyerek, aracına bindi ve hızla oradan ayrıldı.