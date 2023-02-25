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Kenan İmirzalıoğlu: Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın

Muhabirler, Kenan İmirzalıoğlu'na geçtiğimiz aylarda sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programa katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiğini hatırlattı. Ünlü oyuncu, üzüntüsünü, "Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız" sözleriyle dile getirdi

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  • Kenan İmirzalıoğlu: Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, Çubuklu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Basın mensuplarının sorularına yanıt veren İmirzalıoğlu, "Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm. Nasıl olabiliriz ki?" diye konuştu.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın - Magazin haberleri

    Oyuncu, geçtiğimiz aylarda sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programa katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi hatırlatılınca duygulandı ve uzun bir süre konuşamadı.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın - Magazin haberleri

    "ALLAH BU FELAKETİ BİR DAHA YAŞATMASIN"

    Kenan İmirzalıoğlu, "Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm" ifadelerini kullandı.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın - Magazin haberleri

    "ONLARIN HEPSİ SAHTE"

    İmirzalıoğlu, kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili de, "Benim hiç sosyal medya hesabım olmadı. Sizler de iyi bilirsiniz. Olan hesapların hepsi sahte. Benim kendime ait bir sosyal medya hesabım yok" diyerek, aracına bindi ve hızla oradan ayrıldı.

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