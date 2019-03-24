Sinem Kobal, Amerika turunda

Giriş: 24.03.2019 - 10:48 | Güncelleme:  

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gitti. Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kobal, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor

  • 1Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Cunda'da görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Ünlü çifti aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

  • 2Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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    Kobal, geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gitti. Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kobal, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

  • 3Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncunun "Dolunay gecesi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 72 binin üzerinde beğeni aldı.

  • 4Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 5Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 6Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 7Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 8Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 9Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 10Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 11Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 12Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 13Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 14Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 15Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 16Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 17Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 18Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 19Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 20Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 21Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 22Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 23Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 24Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 25Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 26Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 27Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 28Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 29Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 30Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 31Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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  • 32Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Amerika turunda - Magazin haberleri
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