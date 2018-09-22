Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti tekne yerine taş ev arıyor

Her yıl tekne turu yapan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin bu yaz tatile gittikleri taş evi çok beğendikleri ve satın almak için girişimde bulundukları öğrenildi. Oyuncu, üç sene önce aynı yerde ev satın alıp, daha sonra üç katı fiyatına satarak kâr elde etmişti