"ANNESİYLE KARAR VERİR"

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

Kenan İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum" demişti.