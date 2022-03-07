Kenan Karaman ilk golünü attı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başakşehir maçında Kenan Karaman rüzgarı: İlk golünü attı! - Beşiktaş Haberleri
ABONE OL

Kenan Karaman ilk golünü attı!

Beşiktaş’ın Başakşehir karşısında skoru 2-2’ye getiren ismi olan Kenan Karaman, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Beşiktaş Başakşehir maçında Kenan Karaman rüzgarı: İlk golünü attı! - Beşiktaş Haberleri

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 54. dakikasında skoru 2-2’ye getirirken, ağları havalandıran Kenan Karaman da bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına girip ön direğe yerden gönderdiği ortada Alex Teixeira kayarak vururken, direkten dönen topu tamamlayarak skora eşitlik getirdi. Bu sezon Beşiktaş forması altında 17’si Süper Lig olmak üzere 25 maça çıkan ve yalnızca ilk hafta oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında asist yaparak tek gol katkısı yapan milli futbolcu, Başakşehir karşısında attığı golle ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Eski hakemlerden Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumları! Kırmızı kart doğru mu?
FUTBOL Kırmızı kart doğru mu?
Son dakika: Yayın ihalesinde sıcak gelişme!
FUTBOL Yayın ihalesinde sıcak gelişme!
Beşiktaş - Başakşehir maçı SONUCU - Beşiktaş - Başakşehir maçı golleri ve özeti - Spor Haberleri
FUTBOL Başakşehir kaçtı, Kartal yakaladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yazar yorumları! Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "Yazık olurdu"
Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11'ler! Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Başakşehir maçı şifresiz nasıl izlenir?
FUTBOL İşte Beşiktaş'ın 11'i!
Son dakika: Göztepe El Maestro ile yollar ayrıldı
FUTBOL Süper Lig'de flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı
FUTBOL Gustavo ve Novak takımla çalıştı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FUTBOL Manchester City - Sporting maçı Meler'in
FIFA'dan Ukrayna kararı
FUTBOL Ukrayna için flaş karar
Trezeguet’ten 4 maçta 4 gol
FUTBOL Trezeguet’ten 4 maçta 4 gol

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.