Merve Özbey Kenan Koçak çifti evliliğe giden yolda bir adım daha attı. Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam evinde uzun süredir birliktelik yaşadığı Kenan Koçak ile nişanlandı. Fotoğrafların sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Kenan Koçak da merak konusu oldu. Peki, Kenan Koçak kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
KENAN KOÇAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.
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