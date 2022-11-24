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Haberler Dünya Kupası 2022 Kenan Koçak'tan Dünya Kupası yorumu
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A Milli Takım'ın hocası Kenan Koçak'tan Dünya Kupası yorumu

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Kenan Koçak, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugüne kadar sahaya yansıtılan futbolu değerlendirirken, Almanya'nın Japonya'ya karşı yenilmesinin sebeplerini de açıkladı.

Kenan Koçak'tan Dünya Kupası yorumu

Almanya Bundesliga 2'de 150'ye yakın karşılaşmaya teknik direktör olarak çıkan, Alman kökenli teknik adamlarla yakın arkadaşlığı bulunan Koçak, "Bu tür maçlarda önde gittiğin zaman ya rakibi tamamen bitireceksin, ya da elde ettiğin avantajı sonuna kadar korumasını bileceksin" değerlendirmesinde bulundu.


Arjantin'in de bu hataya düştüğünü belirten 41 yaşındaki başarılı teknik adam, Almanya-Japonya maçını şu sözlerle yorumladı:


"Öncelikle Japonya'nın kadrosuna baktığımızda ilk 11'de kaleci, sağ bek ve sol bekin kendi ülkelerinde oynadığını görüyorum. Onun dışında oynayan oyuncuların çoğunluğu Avrupa'da top koşturuyor. Bu da şu demektir ki; bireysel yetenekli iyi futbolcular var ve Avrupa'ya gelip bu liglerin disiplinini, sistemini uygulayıp kendi milli takımlarını faydalı şekilde yansıtıyorlar. Almanya dün maça iyi başlarken, oyunu da kontrol altında tutarken devamını getiremedi. Oyunu erken koparmayı başaramadı. Bu tür turnuvalarda ve bu tür maçlarda önde gittiğin zaman ya rakibi tamamen bitireceksin, ya da elde ettiğin avantajı sonuna kadar korumasını bileceksin. Maç 1-0 devam ederken ve Almanya gol fırsatlarını çeviremezken, Japonya bu tür ihmalsizlikten istifade edip kendinin de oyunda bir hakkı olduğuna, bir şansı olduğuna inanıp kovalamaya başladı. Japonya da her geçen dakikada biraz daha cesaretlenip beraberlik golünü buldu ve ardından da galibiyet golünü attı. Japonya özellikle son 20 dakika dünyaya futbolda lakaytlığın ve gevşemenin yeri olmadığını ispatladı.


"ALMANYA'YI YABANA ATMAMAK GEREK"


Ama şunu söylemekte fayda görüyorum. Almanya'yı kesinlikle bu tür mağlubiyetinden dolayı hemen yabana atmamak gerek. Almanya, bir turnuva takımı olduğunu tarihte hep ispatladı. Onun için sanırım bu ilk maç onlara iyi bir ders oldu ama tabi grubu biraz zora soktular, o da bir gerçek. Ama kesinlikle Almanya'yı unutmaya gelmez. Şu anda Dünya Kupası Suudi Arabistan ve Japonya skorları hariç başka büyük bir sürprize sahne olmadı. Maçlar çekişmeli geçiyor, bazen bol gollü müsabakalara şahit oluyoruz, bazen de hiç gol olmayan müsabakalara. Ama oyun geneline baktığımız zaman böyle anormal değişiklik olan, anormal değişen bir konu izleyemedim, göremedim. Standart bir şekilde takımlar daha çok kompakt durup ve hızlı geçiş oyunuyla başarıya geçmek istiyorlar. Ama her ülke kendi DNA'sını da sahaya yansıtmak istiyor. Özellikle bunun en iyi örneğini İspanya gösterdi. Genç bir milli takımıyla yine kendine öz kendi DNA'sına sahip bir futbolu sahaya yansıttılar. Son olarak şunu da söylemek isterim, turnuvanın ilk maçları ve bir çok takım temkinli oynadı. Berabere biten maçlar var ve bu da gösteriyor ki psikolojik olarak temkinliydiler."


İLK 11'DE 5 BUNDESLİGA OYUNCUSU...


Japonya Milli Takımı ile sahaya çıkan ilk 11'de 5 oyuncu Bundesliga'da forma giyerken; kaleci Gonda, sağ bek Sakai ve sol bek Nagatomo şu an ülkesinin liginde mücadele ediyor.


Almanya-Japonya maçında Japonya adına forma giyen Bundesliga oyuncuları şöyle:


STOPER: Ko Itakura / Mönchengladbach


STOPER: Maya Yoshida / Schalke 04


ÖN LİBERO: Wataru Endo / Stuttgart


ORTA SAHA: Tanaka / Fortuna Düsseldorf


10 NUMARA: Daichi Kamada / E. Frankfurt


OYUNA SONRADAN GİREN:


KANAT - FORVET: Takuma Asano / Bochum // GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI


KANAT: Ritsu Doan / Freiburg

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