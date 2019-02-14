Akyazı ilçesinde, kendi adını taşıyan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Dünya Superbike Şampiyonası'na hazırlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun son antrenmanına katılan Sofuoğlu, motosiklet kullanmayı, özellikle yarışmayı özlediğini söyledi.

Fırsat buldukça motosiklet kullanabildiğini belirten Sofuoğlu, "Ancak yarışmak apayrı bir şey. Yarış hissi, duygu, adrenalin özlemi içimde var ama farklı görevlerim de olduğu için özellikle bazı dönemler çok yoğun geçiyor. Özlemden çok üzerimdeki sorumluluğu taşıyabilmenin yüküyle uğraşıyorum. Fırsat bulduğum zaman da piste geliyorum, sporcularımla beraber antrenman yapmayı seviyorum. İnşallah havalar biraz daha ısındığı zaman antrenmanları çoğaltacağım çünkü fiziki kondisyonumu da korumak istiyorum." diye konuştu.

"GENEL OLARAK SPOR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM"

Sofuoğlu, milletvekili olduktan sonra güzel projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "En son Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile trafikteki bariyerlerle alakalı soruna çözüm bulduk ve bu projeyi başlattık. Şu anda birçok yerde bariyerler yapılıyor ve motorcuların can güvenliği anlamında çok büyük bir adım attık. Onun dışında motosikletlerdeki ÖTV indirimi projesini gerçekleştirdik. 'Spora Gönül Ver' projesi devam ediyor. Önümüzdeki hafta içi inşallah bir okulda gençlerle buluşup hem motosiklet eğitimi verip hem de geleceğe yönelik Türkiye'yi temsil edecek yıldız sporcular arayışına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapmak istedikleri çalışmalar olduğunu anlatan Sofuoğlu, Türk Hava Yollarından sporcular için bir istekte bulunduğunu, bu projenin önümüzdeki ay hayata geçeceğini kaydetti.

Sofuoğlu, genel olarak spor üzerine çalıştığını aktararak, "Sporun içinden gelen bir milletvekili olarak Türkiye'de sıkıntı çeken sporcuların dertlerine çare olmak için mücadelemi vereceğim. İnşallah Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı bize nasip edecektir." diye konuştu.

"ŞİRKETLERDEN SPONSORLUK ALMAK İÇİN BİR SÜREÇ GEREKİYOR"

Seçimlerden önce gençlerin kendisinden Sakaryaspor'a destek istediğini belirten Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Ben de elimden geleni yapacağımı dile getirmiştim. Bu anlamda da birçok kapıyı çaldık, en son BMC ile görüştük ve bu konuda destek sözü aldık. Esasında geçen hafta onlar bir yönetim kurulu toplantısı yapacaklardı ve buradan da resmi kararı çıkaracaklardı ama toplantı bu haftaya ertelendi. Bu hafta umut ediyorum ki yönetim kurulu toplanırsa sponsorluğu resmi olarak çıkaracağız. Bunun sözü BMC tarafından bize verildi ama resmi olarak çıkmasını bekliyoruz."

Sofuoğlu, bu sponsorluğun Sakaryaspor'un mali sıkıntılarını bir nebze çözeceğine işaret ederek, "Ancak daha büyük sponsorluk bekliyoruz. İnanıyorum ki Sakaryaspor'un bu sezon şampiyonluğuyla beraber sponsorluk bütçesini büyütüp Sakaryaspor'u üst liglere taşımayı hayal ediyoruz. BMC ile konuştuğumuzda da hedefimiz birdi. O da 'Sakaryaspor'a para verelim de sözümüzü yerine getirelim, sponsor olduk.' değil derdimiz, Sakaryaspor'u gelecekte üst liglere taşıyacak yatırım yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorlukla takımın güçleneceğine ve üst liglere çıkacağına inandığını dile getiren Sofuoğlu, şirketlerden sponsorluğu almak için bir süreç gerektiğini kaydetti.

Sofuoğlu, sponsorluğun gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Milletvekili olarak elimden geldiği kadarıyla farklı konularda, spor konusunda özellikle mücadelemi veriyorum. Güzel şeyler de başardık çok şükür. Başarmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.