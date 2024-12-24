Kenan Yıldız'a Ada'dan kanca!

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus'un Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istediği ve kaynak yaratmak için Kenan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibinin transferden beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu öne sürüldü.