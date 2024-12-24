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        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız'a Ada'dan kanca! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'a Ada'dan kanca!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Liverpool, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:03
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        Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Liverpool'un listesinde yer alıyor.

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        İtalyan basınında yer alan habere göre, Liverpool, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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        JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

        Juventus'un Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istediği ve kaynak yaratmak için Kenan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibinin transferden beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu öne sürüldü.

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        GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

        Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." şeklinde cevap vermişti.

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        BU SEZON PERFORMANSI

        Juventus'ta bu sezon 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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        Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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