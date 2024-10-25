Kenan Yıldız'dan Arda Güler ve Montella sözleri!

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacaklarını belirterek "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız." dedi.

FIFA'nın sitesinde yer alan röportajında birçok konuya değinen 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Juventus ve A Milli Takım performansının yanı sıra 2026 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli takım formasıyla Almanya'ya attığı goldeki duygularını paylaşan genç oyuncu, "Gol attığım anda herkesin duygularımı gördüğünü düşünüyorum. Hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Golün ardından kalabalığın sesini duymak muhteşemdi. Bütün stat sanki Türk taraftarlardan oluşmuş gibiydi." ifadelerini kullandı.

REKLAM 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerinin altını çizen Kenan, "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok ister. Onların da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Çünkü her yerdeler." görüşlerine yer verdi. "ARDA BÜYÜK BİR FUTBOLCU" A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisine güven verdiğini vurgulayan Kenan, "O bana kendimi gösterme inancını veren ilk antrenörlerden biriydi. Bize pek çok taktik veriyor ama aynı zamanda oyunumu oynamamı da istiyor. Ona çok minnettarım." açıklamasını yaptı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da konuşan Kenan, şunları söyledi: "Arda büyük bir futbolcu, özel bir tekniği var. Onun nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an gerçekten çok eğlenceli olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel, umarım uzun yıllar böyle devam ederiz." Dünya Kupası'nda hem kendisinin hem de Arda Güler'in yer alacak olmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Kenan Yıldız, "Bu konuda çok şey öğrendim ve yeni bir şey için, Amerika'ya gitmek beni heyecanlandırıyor. Bundan keyif alıp, iyi bir turnuva olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.