Kenan Yıldız, Juventus formasına gösterilen ilgiyi arttırdı

İtalyan ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın son zamanlardaki dikkat çeken performansından sonra Eskişehir’de yaşayan vatandaşların yabancı takım formalarına daha çok ilgi göstermeye başladığı öğrenildi.

"YABANCI TAKIM FORMALARININ ÜSTÜNDE GENÇ YETENEKLERİMİZİN OLMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Çarşı esnafından spor mağazası işleten Bekir Kocabıçak "Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, özellikle milli formamız olsun, Juventus forması olsun çok büyük bir yetenek. Eskiden Juventus forması pek satılmazdı şimdi ise Kenan sayesinde bu formalara talep arttı. Vatandaşımız özellikle Juventus formasında Kenan Yıldız’ın ismini ve numarasının yazılmasını istiyorlar. Eskiden Messi ve Ronaldo gibi isimlerin forması daha çok satılırdı. Kenan Yıldız, Arda Güler gibi genç yeteneklerimizin formaları artık daha revaçta. Yabancı takım formalarının üstünde bizim genç yeteneklerimizin isminin olması bizi gururlandırıyor, bu milli bir gururdur. Vatandaşlarımız, artık genç yeteneklerimiz sayesinde yabancı takımları da destekler oldu" ifadelerine yer verdi.