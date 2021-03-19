BEBEK ARZUM ÇOK YÜKSEK"

25 yaşındaki Kendall Jenner, adını duyurduğu "Keeping With the Kardashians" adlı reality şov programının son sezonundaki bölümde ailesine anne olmak istediğini açıkladı.

Ünlü model, konuyla ilgili, "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" ifadelerini kullandı.

Jenner, daha önce verdiği bir röportajda, "Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara 'Haydi, annenize gidin' diyorum” şeklinde konuşmuştu.