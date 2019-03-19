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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 106 milyon takipçisi olan Kendall, kız arkadaşlarıyla buluştuğu pazar gününden bir selfieyi hesabından paylaştı. Dört milyona yakın beğeni alan fotoğrafı ‘Kızlarla pazar günü’ notuyla paylaştı.