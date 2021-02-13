"BENİM DE KÖTÜ GÜNLERİM OLUYOR"

25 yaşındaki model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" diye yazdı.

Kendall Jenner takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" diye seslendi.