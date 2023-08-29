"Kendi adaylarımızı çıkarmanın gayretindeyiz"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımızın konuşmasında ittifak yerine, milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel koşulları dikkate alınarak iş birliklerinin belli yerlerde olabileceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceğiz" dedi.

Zorlu açıklamasında şunları söyledi: "Cumhur İttifakı’nın paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış; ‘Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz. O zaman hepimiz Türkiye’yiz' Böyle bir anlayış yok. Türkiye bu anlayış ile idare edilemez. Biz 85 milyon insanımızın çoğulculuğu, zenginliğini ortaya koyacak bir seçim atmosferi istiyoruz. Bu anlamda da kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık."

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da değinen Zorlu, sözlerine şöyle devam etti: "Genel Başkanımızın bu çağrısı tüm siyasi partilere yapıldı. Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan’ın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Çünkü bu çağrının temelinde Türk milletinin yaşadığı sorunları aşabilme gayesi var. Bu sistemin getirdiklerine bugüne kadar şöyle bir bakalım. Ülkemizdeki kutuplaşmaya, kıskaç siyasetine, bir tarafın sürekli kazanan bir tarafın sürekli kaybeden olduğu bir portre. İktidar ve onun yandaşları üzerinden konuşlandırılan devletin kaynakları. Bu siyasi partilerce öylesine özümsendi ki, devletimizin kaynakları hoyratça kullanıldı. Örneğin seçim döneminde birçok şeyde herkese yasak getirilirken, kendilerini yasaklardan muaf tutan bazı kararlara imza attılar. Ve Türk siyaseti yoruldu. Siyasi partiler kendi kimlikleri ile özbilinçleri ile ortaya koydukları kuruluş felsefeleri ile milletimize hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. İşte bu bilinç dışıcılığı, bu normal dışıcılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkeze alan bir anlayışla genel başkanımız tüm siyasi partilere 'Gelin kendi kadrolarımızla yarışalım' diyor. Çünkü unutulan bir şey var."

"Yerel seçimlerde hukuken ittifak diye bir şey yok. Buna ilaveten yüzde 50 artı 1 zorunluluğu da bulunmamaktadır. Hal böyleyken yerelde tüm yurttaşlarımız birbiriyle eşit hizmet alma hakkına sahipken, siz zorla sayısal çoğunluk üzerinden, insanlarımıza yerel seçimlerde 'yokluk-varlık' mücadelesine götürüyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz. Demokrasi diye, çoğulculuk diye bir şey var. Bu ülkede kardeşlik hukuku diye bir şey var. İnsanları düşmanlaştırmaktan yorulmadınız mı? Bizim isyanımız bunadır. Bizin çağrımız bunu düzeltmeye yöneliktir. Böyle bakacak olursak bu ülke bir süre sonra nereye gidecek biliyor musunuz? Apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, her yerde ittifak kurmak için çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna dur demeliyiz. En başından beri sistemin getirdiği bu dayatmanın karşısında olduk. Bu çağrıyı yerine getirmenin gayesi içinde olacağız. Bakalım Sayın Erdoğan başta olmak üzere ne cevaplar gelecek.” dedi.

"İSTANBUL VE ANKARA KONUSUNU BİLEREK KÖPÜRTÜYORLAR"

Öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, “2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti’nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten Genel Başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar. Ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Şu anki düşüncemiz tüm Türkiye’de kendi adaylarımızı çıkarma yönünde. Bazı olası lokal iş birlikleri dışında bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.