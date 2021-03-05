Sanatımı o derecede ilerletmiş bulunuyorum. Gençlerimize bu sanatı öğretip, bizden sonraki kuşaklara bu mirası aktarmayı çok isterim. Ancak bu işin ekonomisini oluşturma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu iş artık benim hobi olarak yaptığım bir iş değil, ben paramı bu işten kazanıyorum. 5 yılda iyi bir noktaya geldim, kendime olan güvenim arttı. Yaptığım çalışmaları görenler de çok beğeniyor" dedi.