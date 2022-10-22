Soğuk havalardan dolayı zayıflayan bağışıklık sistemimiz, grip, nezle gibi hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Her ne kadar doktorların reçete ettiği ilaçları kullanıyor olsakta bazen evimizden gelen şifaya da ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, dertlerinize derman olacak şifa deposu!