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Sırbistan'ın güneyindeki Niş şehrinde yaşayan 71 yaşındaki Milance Djuric, kendi yaptığı yatay bisikletle adeta yıllara meydan okuyor.
AA'nın haberine göre, her gün ortalama 30 kilometre bisiklet süren Djuric, insanlara sağlıklı ve çevre dostu bir yaşamın her yaşta mümkün olabileceğini gösteriyor.
Kendi yaptığı yatay bisikletin ortaya çıkma hikayesini anlatan Djuric, bu sıra dışı bisikletin yanı sıra Niş şehrinde rüzgar sörfü yapabilmek için sörf tahtası yapan ilk kişinin de kendisi olduğunu söyledi.
Kendisini "tam bir spor düşkünü" olarak nitelendiren Djuric, bir dönem yamaç paraşütüne de çok meraklı olduğunu ifade etti.
Emekli bir programcı olan Djuric, son altı yıldır düzenli olarak kendi yaptığı yatay bisiklete bindiğini anlatarak "Diğerlerinden farklı olarak bu bisiklette sırtımı, boynumu ve başımı yaslayabileceğim bir yer var ve bu, sürüşün daha rahat ve konforlu olmasını sağlıyor" dedi.
Yaşına rağmen özel bisikletinden vazgeçmeyen Djuric, bilhassa kendisi yaşlarda olan insanlara da benzer türde bisiklet kullanmalarını tavsiye ederek bu bisikleti sürerken herhangi bir zorlanma ve acı hissetmediğini söyledi.
ALMANYA'DA GÖRDÜĞÜ BİSİKLETE YENİ KONSEPT KAZANADIRDI
Yıllar önce Almanya'daki kızını ziyarete gittiğinde orada bir yatay bisiklet gördüğünü belirten Djuric, "Bu bisikletin patenti 1860 yılında alınmış. Yatay bisiklet orada çok sık kullanılıyordu. Döndüğümde ise gördüğüm o bisiklete yeni bir konsept kazandırdım" diye konuştu.
Normal bir bisikletten bozma özel bisikletini itinayla tasarladığını anlatan Djuric, "Dünyada yatay bisiklet yapımı için 'S' harfini andıran özel bir sütun oluşturuluyor. Ben ise normal bir bisikletin sütununu kullanarak bunu yaptım" dedi.
Yaşadığı şehirde bisiklet yolu bulunmamasından şikayetçi olan Djuric, trafiğin yoğun olduğu saatlerde bisiklet sürmemeye özen gösterdiğini kaydetti.
Djuric, trafik ışıklarında durduğunda bazen iyi bazen de kötü yorumlar aldığını anlatarak "Aslında olumlu bir şey söyleyenlerin sayısı çok az. İnsanlar genellikle şaşkın şaşkın bakıyor. Çocuklar ise hayranlıklarını gizleyemiyor" diye konuştu.
Benzer zevkleri olan hemşehrilerine yatay bisiklet yapımı konusunda yardımcı olabileceğini kaydeden Djuric, "İnsanların olabildiğince aktif olmaları gerekiyor. Kalbi atmaya teşvik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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