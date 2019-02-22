Video paylaşım sitesi YouTube'da sıra dışı bir video popüler oldu. Videoda yengecin, bir ay önce dünyaya geldiği tahmin edilen yüzlerce yavrusundan bazılarını yemesi gözler önüne serildi. Sosyal medyada da yayılan görüntülerde kırmızı yengecin yavrularını yemesi şaşkınlık yarattı.

BAZILARI KENDİ YAVRUSUNU YİYOR

Kırmızı yengeçler Hint Okyanusu'ndaki Christmas ve Cocos Adası'na özgü bir tür. Bu yengeçler toplu olarak Christmas Adası kıyılarına bıraktığı yumurtalarla biliniyor. Yaygın olarak kırmızı renkte olanları görülse de bazıları turuncu ya da mor renkte olabiliyor.

Kara yengeçlerinin çoğunda olduğu gibi, kırmızı yengeçler de nefes almak için solungaç kullanıyor ve vücut nemini korumak için güneşten kaçınıyor. Kırmızı yengeçler güneşten korunmak için ayrıca kazdığı kumun içinde yaşıyor. Yaklaşık 4-5 yılda olgunluğa ulaşan yengeçler bu noktadan sonra yıllık göçlere katılmaya başlıyor.

Kırmızı yengeçler çoğunlukla düşen yapraklar, meyveler, çiçekler ve fidelerden besleniyor. Ancak bazıları kendi yavrularını ya da ölü kırmızı yengeçleri yiyebiliyor.

Christmas Adası'nda yıllık göçleri sırasında ana yollardan geçmek zorunda kalan yengeçlerin büyük çoğunluğu araba altında eziliyor. Adadaki görevliler, hem popülasyonlarının hem de insanların güvenliğini sağlamak için yengeçleri adanın ortasından denize güvenli bir şekilde yolcu etmek için çalışıyor.