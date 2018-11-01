Kendine İyi Bak 200. bölümüyle ekranlara geldi

"Hayat senin baktığın kadar güzel!" mottosuyla ekranlardaki yerini alan Kendine İyi Bak, Ebru Akel'un sunumuyla 200. bölümünü bugün geride bıraktı. Kendine İyi Bak, etraftaki güzelliklerin farkına varmak, sağlığa özen göstermek, yenilikleri keşfetmek, bilmenin mutluluğunu yaşamak, değişimin tam kalbinde yer almak için haftaiçi her gün saat 08.00'de SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

"Kendine İyi Bak"ta bugün; genç ve güzel oyuncu Serenay Aktaş yeni sinema filminin detayları ve keyifli sohbetiyle konuk oldu. Pasta Tasarımcısı ve Eğitmeni Tuğba Ünal 200. bölüme özel güzel pastalar yaparken, Op. Dr. Özgür Gözpınar sonbahar döneminde göz sağlığımız nelere dikkat etmeliyiz, bu dönemdeki göz hastalıkları nasıl tedavi edilir sorularını yanıtladı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi, Fitoterapist ve Homeopat Dr. Serdar Özgüç’ün fitoterapi ile ilgili merak edilenleri anlatacağı programda Pratik Bilgiler Uzmanı Meltem Açıkel yaşamı kolaylaştıran püf noktalar verdi.

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