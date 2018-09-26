"Kendine İyi Bak"ta bugün; Pratik Bilgiler Uzmanı Meltem Açıkel sararan tırnaklar, dudak üstü tüyleri, yer parlatmaya yardımcı doğal karışımları anlatırken, Çöp Şiş Ustası Mehmet Kaya lezzetli çöp şiş yapmanın sırlarını veriyor. Protez Uzmanı ve Diş Hekimi Dr. İlker Arslan’ın diş beyazlatma tedavilerine dair merak edilenleri yanıtlayacağı programda Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş yüz güzelliğinde yapılan estetikler uygulamalar ve ameliyatların detaylarını paylaşıyor.
Ebru Akel Sancak’ın renkli sunumuyla Kendine İyi Bak sağlıktan güzelliğe en yeni bilgileri öğrenmek isteyenleri Show TV ekranlarına bekliyor.
“Kendine İyi Bak”, 28 Eylül Cuma günü saat 08.00’de Show TV’de!
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