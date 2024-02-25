Kendini MİT personeli olarak tanıtınca yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu.