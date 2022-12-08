Sağ şakağından ateş ederek intihar ettiği iddia edilen kadın solak çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak çıktı!
ABONE OL

Sağ şakağından ateş ederek intihar ettiği iddia edilen kadın solak çıktı

İstanbul Esenyurt'ta, eşi Hilal Adıyaman'ı 'Cebir veya tehdit kullanarak intihara mecbur ettiği' iddiasıyla yargılanan M. Adıyaman'ın yargılandığı davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sağ şakağından giren kurşunla hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım, tanık olarak ifade verdiği duruşmada kardeşinin solak olduğunu belirtti

DHA

Esenyurt'ta 6 Şubat tarihinde eşi Hilal Adıyaman'ı (22) 'Cebir veya tehdit kullanarak intihara mecbur ettiği' iddiasıyla yargılanan M. Adıyaman'ın davasında, tanıklar dinlendi.

DHA'da yer alan habere göre, sağ şakağından giren kurşunla hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım, kardeşinin solak olduğunu belirterek, "Kardeşim evliliğinin başından beri şiddet görüyordu, sanıktan korkuyordu. Olay günü sanık beni aradı. Kardeşime karşı küfürlü konuştu. Kız kardeşim bana bir şey demeye çalıştı, sanık da 'Sus seni öldürürüm' dedi. Sonra telefon kapandı" şeklinde ifade verdi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M. Adıyaman bulunduğu cezaevinden getirilirken, maktul Hilal Adıyaman'ın annesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"SUS SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Maktul Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım, duruşmada tanık olarak dinlendi. Kardeşinin evliliğinin başından beri şiddet gördüğünü, bu durumu önce paylaşmadığını anlatan abla Yıldırım, "Biz Hilal ile sürekli görüntülü olarak konuşuyorduk. Hilal bana sanığın dayaklarından bıktığını ifade etmeye çalışıyordu, ben de kendisine bırak gel dedim. Bana 'Tamam, geleceğim' dedi. Kardeşim bana şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da göndermişti. Kardeşimin telefonunu alıyordu. Hilal, biz görüntülü konuştuğumuz sırada eşinin eve geldiğini fark edince tedirgin bir şekilde, 'M. geldi' diyerek telefonu kapatıyordu. Korktuğundan ve kilidi olmadığı için sürekli kapısının önüne eşyalar koyuyordu. Uyurken biri gelirse, seslere uyanmak için bunu yapıyordu. Olay günü kardeşimle konuştuk, konuşmamız sırasında eşini de gördüm, bana selam verdi, telefonu kapattık. Telefonu kapattıktan yaklaşık 10 dakika sonra sanık aradı, kardeşime karşı küfürlü konuştu. Kız kardeşim bana bir şey demeye çalıştı, sanık da 'Sus seni öldürürüm' dedi. Sonra telefon kapandı. Daha sonra annem aradı, 'Hilal'i vurdular' dedi. Hilal sol elini kullanıyordu, Hilal'den dışında iki kardeşim de solaktır" diye konuştu.

"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşının eşi Hatice Nur Tugul, "Sanıkla eşim samimiydi. Evlendikten sonra ailecek görüşmeye başladık. Bizim maddi açıdan sıkıntılarımız vardı, ev sahibi bizi evden çıkardı. Sanık da maddi durumlarımızı düzeltene kadar evlerinde kalabileceğimizi söyledi. Biz de geçen senenin Ağustos ayından Kasım ayına kadar eşimle birlikte orada kaldık. Bu süreçte sanık ile vefat eden kardeşimin gayet mutlu bir evlilikleri vardı. Aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadım. Hayat dolu bir insandı, yeni şeyler tanıyıp görme isteğindeydi, intiharı düşünecek bir ruhsal durumda olduğunu görmedim" dedi.

"SUÇSUZUM, EŞİMİ KAYBETTİM"

Eşini intihara zorladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanık M. Adıyaman, "Ben kesinlikle, 'Seni öldürürüm' şeklinde bir şey söylemedim. Ben Hilal'in annesini aradığımda beni aldattığını söyledim. Hatta Hilal de annesine 'Şeytana uydum' dedi. Ben suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli M. Adıyaman'ın 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
GÜNDEM Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesine ...
KPSS tercih tarihleri takvimi: 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ortaöğretim, lisans, önlisans tercihleri ayın kaçında başlayacak?
GÜNDEM Gözler KPSS tercih kılavuzunda!
Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
GÜNDEM Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
AYM, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmemesini hak ihlali saymadı
GÜNDEM AYM'den 1 Mayıs kararı! DİSK'e ret
Son dakika: FETÖ'nün Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!
TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber! - Güncel haberler
GÜNDEM Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
Son dakika haberi: Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir?
GÜNDEM MSB kura çekimi sonuçları açıklanıyor...
TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 4. etap başladı!
GÜNDEM TOKİ kura takvimi 8 - 18 Aralık: İstanbul, Ankara, İzmir. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.