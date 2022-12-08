Sağ şakağından ateş ederek intihar ettiği iddia edilen kadın solak çıktı

DHA'da yer alan habere göre, sağ şakağından giren kurşunla hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım, kardeşinin solak olduğunu belirterek, "Kardeşim evliliğinin başından beri şiddet görüyordu, sanıktan korkuyordu. Olay günü sanık beni aradı. Kardeşime karşı küfürlü konuştu. Kız kardeşim bana bir şey demeye çalıştı, sanık da 'Sus seni öldürürüm' dedi. Sonra telefon kapandı" şeklinde ifade verdi.

"SUS SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Maktul Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım, duruşmada tanık olarak dinlendi. Kardeşinin evliliğinin başından beri şiddet gördüğünü, bu durumu önce paylaşmadığını anlatan abla Yıldırım, "Biz Hilal ile sürekli görüntülü olarak konuşuyorduk. Hilal bana sanığın dayaklarından bıktığını ifade etmeye çalışıyordu, ben de kendisine bırak gel dedim. Bana 'Tamam, geleceğim' dedi. Kardeşim bana şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da göndermişti. Kardeşimin telefonunu alıyordu. Hilal, biz görüntülü konuştuğumuz sırada eşinin eve geldiğini fark edince tedirgin bir şekilde, 'M. geldi' diyerek telefonu kapatıyordu. Korktuğundan ve kilidi olmadığı için sürekli kapısının önüne eşyalar koyuyordu. Uyurken biri gelirse, seslere uyanmak için bunu yapıyordu. Olay günü kardeşimle konuştuk, konuşmamız sırasında eşini de gördüm, bana selam verdi, telefonu kapattık. Telefonu kapattıktan yaklaşık 10 dakika sonra sanık aradı, kardeşime karşı küfürlü konuştu. Kız kardeşim bana bir şey demeye çalıştı, sanık da 'Sus seni öldürürüm' dedi. Sonra telefon kapandı. Daha sonra annem aradı, 'Hilal'i vurdular' dedi. Hilal sol elini kullanıyordu, Hilal'den dışında iki kardeşim de solaktır" diye konuştu.

"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşının eşi Hatice Nur Tugul, "Sanıkla eşim samimiydi. Evlendikten sonra ailecek görüşmeye başladık. Bizim maddi açıdan sıkıntılarımız vardı, ev sahibi bizi evden çıkardı. Sanık da maddi durumlarımızı düzeltene kadar evlerinde kalabileceğimizi söyledi. Biz de geçen senenin Ağustos ayından Kasım ayına kadar eşimle birlikte orada kaldık. Bu süreçte sanık ile vefat eden kardeşimin gayet mutlu bir evlilikleri vardı. Aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadım. Hayat dolu bir insandı, yeni şeyler tanıyıp görme isteğindeydi, intiharı düşünecek bir ruhsal durumda olduğunu görmedim" dedi.

"SUÇSUZUM, EŞİMİ KAYBETTİM"

Eşini intihara zorladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanık M. Adıyaman, "Ben kesinlikle, 'Seni öldürürüm' şeklinde bir şey söylemedim. Ben Hilal'in annesini aradığımda beni aldattığını söyledim. Hatta Hilal de annesine 'Şeytana uydum' dedi. Ben suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim" diye konuştu.