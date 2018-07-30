Sibel Can,yoğun geçen konser serisinden sonra kendisini tatille ödüllendirdi. Ege turnesi ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserinden sonra oldukça yorulan Can, Çeşme'de tatil yapıyor.

Ağustos'ta Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Datça'yı kapsayan Ege Turnesi'nin ikinci etabı öncesinde enerji toplayan Sibel Can, "Ege turnemizin ilk bölümünü tamamladık. İstanbul Harbiye konserimizde de unutulmaz bir gece yaşadık. Dinleyicilerimizden konserlerde çok güzel bir enerji alıyorum. ‘Yeni Aşkım'ın bu kadar çabuk benimsenmesinden çok mutluyum. Birkaç günlüğüne de olsa tatili hak ettim diye düşünüyorum" dedi.

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