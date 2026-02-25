Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kendini ve eşini yaraladı | Son dakika haberleri

        Kendini ve eşini yaraladı

        Esenyurt'ta parkta başlayan tartışma kanlı bitti: 46 yaşındaki Savaş S., silahla önce eşi Sibel S.'yi vurdu, ardından aynı silahla kendini yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çiftin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, saldırganın "kasten yaralama" suçundan iki kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Kendini ve eşini yaraladı

        Esenyurtta parka gelen evli çift arasında çıkan tartışmada taraflardan Savaş S.(46) belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Savaş S. ve Sibel S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.(50)'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

