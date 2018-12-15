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Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları

15.12.2018 - 10:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kadınlar ve erkekler kendilerini çekici hissettiren faktörleri sıraladılar... Yapılan araştırmaya göre, işte kendini daha çekici hissetmenin yolları

  • 1 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre kadınların kendilerini en çekici hissetmelerini sağlayan 10 neden sıralandı.

    Kadın ve erkeklerle yürütülen araştırmada, katılımcılar haftada ortalama iki kez kendilerini güçlü ve özgüvenli hissettiklerini söyledi.

  • 2 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Her iki cinsiyet için de güneşli gün ve tatil rezervasyonu yaptırmak çekici kılan nedenler arasında olmazsa olmaz görülüyor.

     

  • 3 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yine, dış görünüşüne yönelik iltifatlar almak, spor salonuna gitmek ve birçok arkadaşla birlikte olmak da hem kadın hem de erkeklerin kendilerini çekici bulmalarında rol oynayan 20 faktör arasında.

  • 4 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Öte yandan çekicilik ve özgüven her beş kadından biri için iç güzelliğe bağlı bulunurken, buna katılan erkeklerin oranı yüzde 15 oldu.

  • 5 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    İşte kadın ve erkeklerin kendilerini seksi bulmalarını sağlayan o nedenler:

  • 6 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yeni saç modeli

  • 7 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yeni beceri edinmek

  • 8 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Topuklu ayakkabılar

  • 9 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Güneşli hava

  • 10 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Tatil rezervasyonu yaptırmak

  • 11 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Tüysüz, pürüzsüz bacaklar

  • 12 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Dudak nemlendiricisi sürmek

  • 13 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    İş yerinde övgü almak

  • 14 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Siyah mini elbise

  • 15 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Marka bir parfüm kullanmak

  • 16 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Güneşli bir hava

  • 17 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Parlak bir cilt

  • 18 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Erkekler içinse kendini seksi hissetmelerini sağlayan 10 faktör şöyle:

    Yeni yüz traşı olmak

  • 19 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Temiz nevresimlerde uyumak

  • 20 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yeni bir beceri kazanmak

  • 21 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Buluşma teklifinin kabul edilmesi

  • 22 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yeni bir takım elbise giymek

  • 23 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yeni saç traşı olmak

  • 24 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Traş sonrası losyon kullanmak

  • 25 Kendinizi daha çekici hissetmenin yolları
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    Yeni fırçalanmış dişler

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