Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, kendisini ziyarete gelen annesini bıçakla yaraladı.

İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece alkol aldığı iddia edilen ve tek başına yaşadığı öğrenilen 37 yaşındaki K.İ., kendisine yemek getiren annesini bıçakla yaraladı. Bıçakla kolundan yaralanan anne Hanım M., komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahale yapılan Hanım M., polislere ifade verirken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan annesini bıçakla yaralayan şahıs ise polisler tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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