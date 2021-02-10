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Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre genç kadına hayatının şokunu yaşatan adam hem evlilik duygularıyla hem de maddi durumuyla oynadı. 600 bin liradan olan genç kadın, "Ben çok güzel bir şekilde yalanlarla kandırıldım" diye konuştu. Şu anda mağdur olduğunu söyleyen kadın psikiyatristin vermiş olduğu ilaçlarla ayakta olduğunu söyledi.

"GSM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ"

41 yaşındaki Arzu Salman bundan 2 yıl önce İsa Kuldaş isimli kişiyle internetten tanıştı. Bekar olduğunu söyleyen Kuldaş, GSM şirketinde çalıştığını söyledi. Ancak iddialara göre söylediği her şey yalan çıktı.

"ÖNCE AİLESİYLE TANIŞTI SONRA İSE... "

Mağdur olan kadın "Aranızda bir sevgi bağı olduğu için konduramıyorsunuz" diye konuştu. İsa Koldaş, Arzu Salman'la evlenmek istediğini söyleyerek aileyle tanıştı. Önce aileyle tanışıp güven sağladı, sonra da bahaneler uydurarak borç para istedi.

"BENİ YANLIŞ TANIMANI İSTEMİYORUM"

Çalıştığı işyerinden istifa ettiği bahanesiyle borç taleplerini arttıran İsa Kuldaş, daha sonra mesaj atarak Arzu Salman'a mesaj atarak, "Beni yanlış tanımanı istemiyorum. Aslında ben boşanmış bir insanım. 8 yaşında bir kızım var ve İzmir'de annesiyle yaşıyor dedi".

ADAMIN BABASINDAN ŞOK EDEN CEVAP!

Bunun üzerine Salman, Kuldaş'ın boşandığım dediği kadınla telefonla konuşup evliliğinin devam edip etmediğini sordu. Salman daha sonra Kuldaş'ın babasına ulaşıp durumu anlattığında şok edici bir cevapla karşılaştı: Eğer tek sorun oğlumun evli olmasıysa, seni de alır, sorun olmaz!

"BAŞKA KİŞİLER DE MAĞDUR OLABİLİR"

Karakola gidip şikayette bulunan Arzu Salman, "Bu adamın mağdur ettiği başka kişiler de olabilir, maddi ve manevi zararımın karşılanmasını ve de cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.