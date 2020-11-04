Kendisini keşfeden öğretmeni gibi sporcuları keşfetmeye çalışıyor - ANKARA

AA

Türkileri'nin hayatı, spora olan yeteneğini ortaokul yıllarında keşfeden beden eğitimi öğretmeni sayesinde değişti.Tüm imkansızlıklara rağmen her gün 90 kilometre yol gidip gelerek voleybol eğitimi alan Türkileri'ye daha sonra üniversitenin kapıları açıldı.Öğretmeni gibi yetenekli çocukları keşfederek onların hayatlarına dokunmak isteyen 25 yaşındaki antrenör Türkileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak mahalle çocuklarına kendi imkanlarıyla okul bahçelerinde voleybol öğretmeye çalıştığını anlattı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit'in kendisinden haberdar olması üzerine kulüp bünyesinde voleybol kursu açıldığını belirten Türkileri, burada çocukların yeteneklerini keşfetmeye çalıştığını söyledi.Türkileri, Çubuk'ta keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda çocuk olduğunu dile getirerek mahalleleri, okulları ve parkları dolaşarak yetenekli çocukları bulup kursa davet ettiğini kaydetti.

- "Benim asıl amacım çocukların hayatına dokunmak"

Voleybolun hayat tarzı haline geldiğini vurgulayan Türkileri, "Beden eğitimi öğretmenim yeteneğimi fark edip beni BESYO sınavlarına hazırladı. Bu nedenle asıl amacım, en başından beri örnek aldığım beden eğitimi öğretmenim gibi yapmak ve çocukların hayatına dokunmak." diye konuştu.

Öğrencilerine vatan, millet ve bayrak sevgisini aşıladığına değinen Türkileri, şunları ifade etti:"İyi biri olmalarını da istiyorum. Benim zamanımda Çubuk'ta şimdiki gibi imkanlar yoktu. Beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle Ankara'da bir kursa gidip geliyordum. Ama bugün burada altyapı kursu ve iki voleybol takımı var. Çubuk gibi küçük bir ilçede böyle bir imkanın olması çok iyi. Bu imkanlarla çok sayıda sporcu yetiştireceğimize inanıyorum."

- Koçyiğit: "Kısa bir zamanda A takımımız bu çocuklar içinden çıkacak"

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, gönüllü olarak mahallelerde çocuklara voleybol öğrettiğini duyunca Ebru Türkileri'yi hemen kulübe davet ettiğini anlattı.Yetenekli çocukların kısa zamanda keşfedilmeye başlandığını belirten Koçyiğit, "Eminim böyle devam edersek çok kısa bir zamanda A takımımız bu çocuklar içinden çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Voleybola başlayan 10 yaşındaki Işıl Yıldırım, voleybolu çok sevdiğini, profesyonel bir sporcu olmak istediğini dile getirdi.Öğrencilerden Sude Çelik de spor yaparken kendini mutlu hissettiğini belirterek, "Bayrağımızı önemli başarılar elde ederek dalgalandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.