Kendisini polis diye tanıtıp 2 kişiyi yaraladı

Kendisini polis diye tanıtıp 2 kişiyi yaraladı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan C.O, iş yerinin önünde bir otomobilin durduğunu fark etti.

Bir süre sonra içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin gitmediğini gören C.O, elinde telsizle aracın yanına geldi. DHA'nın haberine göre; otomobildeki B.T. ve H.C.G'ye kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen C.O'nun "Gitmezseniz sizi aldırırım" dediği iddia edildi. Daha sonra restorana geri dönen C.O, otomobilin halen gitmediğini görünce bu kez pompalı av tüfeğiyle dışarıya çıkıp araca ateş açtı.

Otomobildeki B.T. ve H.C.G, kollarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.O'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.O, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.