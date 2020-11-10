Kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - MERSİN

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonunu internet üzerinden satışa çıkaran E.D'nin, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.D'nin kentteki bir lokantada buluştuğu zanlının kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.M.A.K. olduğu belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Zanlının, daha önce de 2 kişiyi aynı yöntemle cep telefonunu satın alma bahanesiyle dolandırdığı tespit edildi.M.A.K'nin, telefonunu aldığı kişilere ödemeyi EFT ile yapacağını söylediği, mesai saatleri dışında gerçekleştirdiği transferi de alışverişten sonra iptal ettiği ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, E.D. ile M.A.K'nin lokantada buluşması ve zanlının telefonu incelemesi yer alıyor.