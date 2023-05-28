Keneden bulaşıyor, döküntü ile ortaya çıkıyor

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Lyme genellikle keneler tarafından bulaştırılan Borrelia bakterisinin neden olduğu bir hastalık. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, daha çok bahar ve yaz aylarında görülen bu hastalıkla ilgili tüm merak edilenleri haberturk.com’a anlattı.

DÖKÜNTÜ İLE BAŞLIYOR

Lyme hastalığının kenenin ısırmasından bir ya da iki hafta sonra döküntü ile ortaya çıktığını belirten Dr. Şirin Seçkin “Sinek ya da böcek ısırmasından farklı olarak, daha büyük, kabarık olmayan, iç içe yayılan halkalar şeklinde oluşan bir döküntüdür” dedi. “Kene vücutta ne kadar uzun süre kalırsa enfeksiyonu yayma ihtimali de o oranda artar” diyen Dr. Şirin Seçkin “Lyme hastalığının ilk bir aylık birinci evresinde döküntü, eklem-kas ağrısı, ateş, titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, ense sertliği gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gözlenir. Kene ısırığından üç ila on hafta sonra ise her çeşit kas-eklem ve nörolojik şikâyete yol açabilir. Kalp sorunları, konjonktivit ve göz şikâyetleri de gözlenir” şeklinde konuştu.

YILLAR SONRA BİLE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Bu enfeksiyonun aylar, hatta yıllar sonrasında uzun vadede daha çok romatizma ve sinir sistemiyle ilgili şikâyetlere yol açtığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin “Çok sinsi seyredebilir. Hasta kene tarafından ısırıldığını çoğunlukla hatırlamaz. Kene ısırığından yıllar sonra felçten zihin karışmasına kadar değişebilen her çeşit sinirlerle ilgili şikâyetler oluşabilir. El ve ayak parmaklarında uyuşma, halsizlik, güçsüzlük, ağrı, baş ağrısı, ense sertliği, boyun ağrısı, görme bozukluğu gözlenebilir” dedi. Tedavide mutlaka antibiyotik kullanılması gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin “Birinci evrede yani kene ısırığından sonraki ilk ayda iki haftalık tedavi süresi yeterlidir. İkinci evrede gözlenen romatizmal şikâyetlerde antibiyotik tedavi süresi dört haftaya çıkar. Eklem şikâyetlerinin düzelmesi çok uzun sürer, bu nedenle dört haftalık tedavi süresini bitiren hastalarda iyileşmedi diyerek tekrar bir antibiyotik tedavisi başlanmamalıdır” şeklinde konuştu.

KENE NASIL ÇIKARILIR?

Yaz aylarında kene vakalarının arttığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin “Kene çok küçük bir hayvan olduğu için genellikle fark edilmiyor. Ama çok tehlikeli hastalıklar da bulaştırabiliyor. O nedenle park ve bahçe gibi açık alanlardan geldikten sonra çocuklarda genel bir kontrol yapmak önemli bir tedbirdir” dedi. Çocukları kene ve benzerlerinden korumak adına, ince ama uzun kollu ve bacaklı kıyafetler giydirmek gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin kenenin nasıl çıkarılması gerektiğini şöyle anlattı: “Eldiven takarak mümkün olduğu kadar deriye en yakın yerden keneyi cımbızla tutup yukarı doğru çekerek çıkarılmalıdır. Keneyi ezmek, yakmak, çevirerek çıkarmaya çalışmak yanlıştır, hastalığın bulaşmasına yol açabilir. Kene çıkarıldıktan sonra ise ısırık yeri bol sabunlu suyla yıkanmalı ve dezenfektan uygulanmalıdır.”