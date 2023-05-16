Bu sene yılın ilk ürünü olması nedeniyle satışların oldukça iyi olduğunu ifade eden Muzaffer Ulu, "1993’ten beri bu işi yapıyorum. Yaylalara gidip bu otları getiriyoruz. Burada peynir otu var, kenger var, kiriş var, bu otları köylüler topluyor biz de köylülerden alıyoruz" dedi