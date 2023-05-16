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Siirt'te kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan sirik otu ve yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen şifa kaynağı kenger, tezgahlarda yerini aldı. Kenger ve sirik otu bölge halkından büyük rağbet görüyor

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İHA
  • Kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

    Siirt öresine ait peynir yapımında kullanılan sirik otu ve yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen şifa kaynağı olduğu belirtilen kenger, tezgahlarda yerini aldı.
  • Kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

    Yılın ilk ürünü olmasına rağmen oldukça bereketli olduğu görülen kenger ve sirik otunun tezgahlarda yerini aldığını söyleyen satıcı Muzaffer Ulu, vatandaşların doğal bitkilere yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.
  • Kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

    Bu sene yılın ilk ürünü olması nedeniyle satışların oldukça iyi olduğunu ifade eden Muzaffer Ulu, "1993’ten beri bu işi yapıyorum. Yaylalara gidip bu otları getiriyoruz. Burada peynir otu var, kenger var, kiriş var, bu otları köylüler topluyor biz de köylülerden alıyoruz" dedi
  • Kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

    Bu otların hem köylüler hem de esnafın ekmek kapısı olduğunu anlatan Muzaffer Ulu, "Kengerin faydası çoktur. Şeker hastalığına, tansiyon hastalığına çok iyi geliyor. Bu otları köylülerden toplu bir şekilde alıp piyasaya sunuyoruz. Bu otlara şu anda rağbet çok. İnsanlar akın akın alıyor yetiştiremiyoruz" diye konuştu.
  • Kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

    Özellikle bahar mevsiminde insanlar tarafından büyük rağbet gördüğünü belirten Mustafa Ulu, "Kiriş otunu insanlar eskiden bilmiyordu ama şimdi yetiştiremiyoruz onlara tadı çok güzel bir ottur. Ispanak gibi haşlayıp yumurtalı yapıp yiyebilirsiniz" şeklinde konuştu.
  • Kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

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