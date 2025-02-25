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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kenny Arroyo: Şartlar bahane olmamalı - Beşiktaş Haberleri

        Kenny Arroyo: Şartlar bahane olmamalı

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kenny Arroyo, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Şartlar bahane olmamalı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:23
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        "Şartlar bahane olmamalı"
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son hafta maçında Antalyaspor'u 2-1 yenerek Beşiktaş'ın oyuncularından Kenny Arroyo, galibiyeti değerlendirdi.

        "HOCAMIN VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        Antalyaspor karşısında Beşiktaş'taki ilk golünü atan Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın bana verdiği destek çok önemliydi. Taraftarımızın verdiği destek için de çok teşekkür ederim. Golümü onlara armağan ediyorum." dedi.

        "ŞARTLAR BAHANE OLMAMALI"

        Ekvadorlu futbolcu, Türkiye'ye adaptasyonu için, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Soğuğa da alıştım. Her geçen gün daha çok alışıyorum. Şartlar bir bahane olmamalı." sözlerini sarf etti.

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