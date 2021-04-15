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Kent, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Mondelēz International'ın bünyesindeki Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı. Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Gebze tesislerinde 11 bin ton üretimle bayrama hazır olduklarını belirtirken Türkiye genelinde 35 bin satış noktasında 6 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını ifade etti

Kent, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak
HABERTURK.COM

150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International'ın çatısı altında bulunan şeker üreticisi Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı.

Bayram döneminin, Kent markası için büyük öneme sahip olduğunu ve bu yıl da tüm üretimi aksatmadan tamamladıklarını belirten Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bir yılı aşkın bir süredir, tüm dünya ile birlikte hayatımızı derinden etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu bayram, pandemi koşullarında geçireceğimiz son bayram olur. Bununla birlikte geçtiğimiz bayram olduğu gibi bu sene de Kent olarak bayram şekeri hazırlıklarımızı, çalışan ve paydaşlarımızın da özverili çalışmalarıyla hız kesmeden tamamladık. Her bayram olduğu gibi bu bayram da Kent olarak ülkemizin dört bir yanında evlere konuk olarak tüm Türkiye’ye şekerlerimizle ‘’tatlı’’ bir bayram coşkusu yaşatmak istiyoruz’’ dedi.

Türkiye’de kategorileri arasında şekerin oldukça önemli ve geniş bir yer tuttuğuna değinen Karagöz; “Toplam net hasılatımızın yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisi oluşturuyor. Bu bayram dönemi için de Gebze’deki üretim tesisimizde 11.000 tonluk üretim gerçekleştirdik. Bununla birlikte özellikle belirtmek isterim ki, istihdamın her zamankinden daha da önem kazandığı bu günlerde, Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere, 35.000 satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6.500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz.” diyerek Ramazan Bayramı ile ilgili üretim ve istihdam konusunda da bilgi verdi.

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