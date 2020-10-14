Kentin tanıtımı için Meriç Nehri'nin ortasında klip çektiler

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği "Türküler Seni Söyler Edirne'm" projesi kapsamında klipler, başta Selimiye Camisi, Enez Kalesi, Meriç Köprüsü, Rüstempaşa Kervansarayı, eski Karaağaç Tren Garı gibi kentin tarihi turistik, kültürel alanlarında çekiliyor.

Proje kapsamında 4 Edirne ve Balkan türküsü seslendirilerek klipleştirilecek.

En iyi görüntüyü yakalamak ve Edirne’yi en iyi görüntülerle tanıtmak amacıyla görüntüler titizlikle kurgulanıyor.

Altın Koza, TRT Belgesel ödülleri gibi pek çok ödülün sahibi Edirneli yönetmen Batuhan Kurt'un idaresinde çekimleri süren kliplerin bir bölümü de debisindeki düşüş nedeniyle ortasında adacıkların olduğu Meriç Nehri'nde devam etti.

- Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta zorlu klip çekimi

Nehrin kara ve ada ile bağlantı noktasına yönetmen Kurt ve çekim ekibince taş taşındı, bu taşlar atılarak oluşturulan yoldan ses ve saz sanatçıları adacığa geçti.

Osmanlı yadigarı Meriç Köprüsü'nün fon yapıldığı adacıkta sanatçılar "Edirne'nin ardı bayler" türküsünü seslendirdi.

- Klipler ay sonunda yayınlanmaya başlanacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu ve Rumeli'nin incisi Edirne'nin tanıtımına çeşitli platformlarda devam ettiklerini söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp talimatıyla başlanan projenin çok güzel ilerlediğini, çekilen kliplerin ay sonunda yayınlanacağını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Biz Edirne'nin turizm potansiyelinin farkındayız. Bu güzellikleri herkese anlatmak için girişilen bu güzel projede dünyanın dört bir yanına sunulacak görüntüleri çok titiz hazırlıyoruz. Meriç Köprüsü'nün güzelliğini vermek adına sanatçılarımız taşlar üzerinden nehri aşarak ulaştıkları adacıktan türkülerimizi seslendirdiler. Ortaya daha önce örneği olmayan bir eser meydana gelecek. Edirne'nin hem türküleri kulaklara, görüntüleri de gözlere bir ahenkle zevküsefa yaşatacak."

Yönetmen Kurt da projenin güzel şekilde ilerlediğini belirtti.

En iyi görseli yakalamak için zaman zaman zorlu mesailer harcadıklarını ifade eden Kurt, "Çok keyifli çekimler yapıyoruz ama bazen en iyi Edirne görüntüsü için zorlu çekimlerde yapıyoruz nehir ortasındaki adacığa zor geçsek de doyumsuz görüntüler elde ettik. Umuyorum Edirne'mizin çok iyi bir tanıtımını yapmış olacağız" diye konuştu.