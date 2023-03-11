Kentsel dönüşüm başvurularında büyük artış

DHA

Depremin ardından Ümraniye'de kentsel dönüşüm için başvurular yüzde 350 arttı. Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ocak ayında 7 başvuru yapılırken, depremden bir hafta sonra 25 başvuru geldi. Ayrıca bu başvuruların içinden yüzde 20'sini de daha önce şartlarda anlaşmaya sağlamayarak evlerini kentsel dönüşüme sokmayan mülk sahipleri oluşturdu. Depremin ardından süreci yeniden başlatmak isteyen mülk sahiplerinin 4 ayrı nokta için başvuru yaptığı belirlendi" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bugüne kadar 321 talebi değerlendirip, 2 milyon 317 bin 811 metrekare arsa alanında gönüllü kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verdi. Aylık ortalama 8 başvuru alan müdürlük, detaylı kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek çalışmalarını yaparak, mülk sahiplerine sunmayı sürdürüyor.

"6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerin ardından Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşmaya başladı. Müdürlük, Ocak 2023'te yalnızca 7 başvuru alırken, bu sayı depremin olduğu hafta da şok etkisiyle sadece 1 başvuru olarak gerçekleşti. Ancak ardından devam eden haftada bir anda başvuru patlaması yaşandı. Sonraki 3 haftada ise 25 başvuruya ulaşarak yüzde 350 artış gözlendi. Bu başvuruların arasında özellikle yüzde 20'lik bir kısım dikkat çekici. Daha önce kentsel dönüşüm için başvuru yapıp şartlarda anlaşma sağlayamayan ya da şartları kabul etmeyen mülk sahipleri oluşturdu.

"Ümraniye'de farklı aşamalarda çalışmaların devam ettiği, toplam 487 bin 900 metrekare arsa alanında 'Kentsel Dönüşüm Projeleri' hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla iş birliğiyle birlikte yapılan ve bu projelerden ilki olan; toplam 33 bin 101 metrekare arsa alanı ve 40 bin 270 metrekare proje alnına sahip Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat çalışmaları başladı."