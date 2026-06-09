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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 02:08 Güncelleme:
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        Kentsel dönüşüm kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Küçükçekmece'de Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

        Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi.

        AFAD ekiplerinin binada kalan başka kimsenin bulunmadığını belirlemesi üzerine bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

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        Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, kısmen çöken binanın riskli yapı ilan edildiğini ve boşaltılarak kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.

        Kaçak olarak yapıya giren 4 kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü anlatan Aygün, yaralıların ekipler tarafından kurtarıldığını ve hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 36 yaşındaki Muhammet Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Taş'ın cenazesinin yarın öğle vakti Yenibosna Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #küçükçekmece
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