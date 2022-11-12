Kentucky'deki yerel seçimlerde galipler yazı turayla belirlendi

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Bir seçimde sonuçlar eşit çıkarsa, galip nasıl belirlenir? ABD’nin Kentucky eyaleti yasalarına göre bu durumda seçimden zaferle çıkan isim yazı tura atışıyla belirleniyor.

Bu haftaki Kongre ara seçimleriyle birlikte yapılan eyaletteki bir belediye meclisi üyeliği bir de sulh hakimi seçiminde galip bu yöntemle belirlendi.

İlk yazı tura Louisville kentinin güneybatısındaki küçük Breckinridge bölgesinde, dördüncü bölge sulh hakimliği için yarışan David Albright ve Ronnie Robinson arasında atıldı.

Her ikisi de 572’şer oy alan adaylar, galibin yazı turayla belirlenmesinde anlaştı. Yazı tura atışında bir aday bozuk parayı fırlatırken, diğeri yazı ve tura arasında seçim yaptı.

Tura diyen Albright seçimi kazandı.

Muldraugh belediyesindeki bir meclis üyeliği de yazı turayla belirlendi.

Burada da adaylar Deborah Noel ve Sharon Hodge, bölge zabıt katibinin havaya fırlattığı parada seçim yaptı. Burada da tura diyen Noel meclis üyeliğini kazandı.