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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Keny Arroyo: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum - Beşiktaş Haberleri

        Keny Arroyo: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum

        Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah-beyazlı kulüpteki hedefleri hakkında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:42
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        "Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum"
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah-beyazlı kulüpte "idol" olmak istediğini söyledi.

        BJK TV'ye konuşan siyah-beyazlı oyuncu, çok teklif almasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini belirterek "Birçok kulüpten teklif vardı ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa'da oynama hayalim vardı, Beşiktaş’tan teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmak istemedim. Bireysel ve takım halinde zaferler kazanmayı amaçlıyorum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum." diye konuştu.

        Oyun tarzından bahseden Arroyo, Real Madridli Vinicius Junior'ı "idol" gördüğünü aktararak "Top sürme ve şut özelliklerim var, asistlerim de var. 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum. Sağ kanattan içeri doğru top sürebiliyorum. İdolüm Vinicius Junior." ifadelerini kullandı.

        Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın "ayrıcalık" olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Burada olmak benim için çok güzel tecrübe olacak. Deneyimli hocamız var. Hepimiz hocamızın kim olduğunu biliyoruz. Manchester United gibi büyük bir takımı çalıştırdı. Böyle hocayla çalışmak ayrıcalık olacaktır. Bu durumdan fazlasıyla faydalanacağım." dedi.

        "10" numaranın kendisine ekstra sorumluluk yüklediğini anlatan Ekvadorlu oyuncu, "10 numaralı formayı giyeceğim. 10’u seviyorum. 10 numaralı formayı giymek ekstra sorumluluk yüklüyor ama ben korkmuyorum çünkü bu güzel bir sorumluluk. Üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız bana güvensin." değerlendirmesinde bulundu.

        Arroyo, bildiği Türkçe kelimelerin ise "merhaba" ve "seni seviyorum" olduğunu sözlerine ekledi.

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