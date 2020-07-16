Kenya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 3 ay sonra açıldı

AA

Ükede 3 ay önce Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanlarında Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın talimatıyla bugünden itibaren iç uçuşlar başlatıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Sekreteri James Macharia, yaptığı açıklamada, Kenya Hava Yollarının ülkenin en büyük şehirleri olan Nairobi, Kisumu, Mombasa ve Diani seferlerini başlattığını belirtti.

İç uçuşların yeniden başlatılmasının ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını belirten Macharia, "Ülkede mart ayında ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ardından turizm sektörü de dahil olmak üzere çoğu sektör kötü bir şekilde etkilendi." dedi.

Macharia, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren dış uçuşların da başlatılacağını ifade etti.

Kenya'da şimdiye kadar 11 bin 252 Kovid-19 vakası görülürken, 209 kişi hayatını kaybetti.

-bashal