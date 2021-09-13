Kenya'da kuraklıktan etkilenen köyde çocuklar

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AA

BBC'nin haberine göre, ülkenin sahil kentlerinden Kilifi'de bir kişi açlıktan hayatını kaybederken, 20 kişi de açlığın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 250 bin kişinin zor durumda olduğu bölgede, otlak alan kalmadığı için çiftlik hayvanlarının da ölmeye başladığı aktarıldı.

Kilifi'ye bağlı bir köyde, 8 çocuk annesi Kahunda Shikari Kombe, hayatta kalmak için çocuklarına "Mtunguru" ağacının acı yapraklarını yedirdiğini ve başka çareleri olmadığını dile getirdi.

Bazen köye mısır unu bağışlarının ulaştığını belirten Kombe, büyükbaş hayvanlarının öldüğünü ve geriye sadece bir ineklerinin kaldığını söyledi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, 8 Eylül'de ülkenin kuraklık görülen 47 idari bölgesinden 27'sinde "ulusal afet" ilan etmişti.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.