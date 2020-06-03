AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) Başkanı Anne Makori, yaptığı açıklamada, IPOA'nın yaptığı ön soruşturmalara göre Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Ülkede polisin 31 sivile işkence yaptığını aktaran Makori, mart ayından bu yana polise karşı 81 şikayet aldıklarını ifade etti. Makori, olayların araştırılması için ekip kurulduğunu ve çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. AA'nın haberine göre; Kenya'da şimdiye kadar 2 bin 93 Kovid-19 vakası görülürken, 71 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.