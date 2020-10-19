Kenya'da seller 20 bin kişiyi yerinden etti

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AA

Göllerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evler başta olmak üzere okul, hastane ve iş yerleri su altında kaldı.

Ülkenin Baringo bölgesinde 30 okul kullanılamaz hale gelirken tarım arazileri de tahrip oldu.

Çocuk bakım merkezinde çalışan Esther Keittany, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkezimiz su altında kaldı ve çocuklar evlerine gönderildi." dedi.

Mahsur kalan kişileri kurtarmak için botlar kullanıldı.

Baringo bölgesi meclis üyelerinden Shadrack Mailuk da seller nedeniyle yolların tahrip olduğunu ve köylerin su altında kaldığına dikkati çekti.

Mailuk, "Evleri su altında kalan insanların acil gıda ve su yardımıyla tıbbi desteğe ihtiyacı var." şeklinde konuştu.